Eerste resultaten bij nieuw Big data politie

Max Daniel, hoofd operatiën binnen de politie Noord-Nederland: ‘Ik ben daar zeer tevreden over. Met deze nieuwe werkwijze van dynamisch sturen hebben we goud in handen.’ Dynamisch sturen brengt in feite alle informatie bij elkaar. Meldingen die eerder als losse tips werden beschouwd, kunnen door analyse van big data en informatiesystemen veel beter geplaatst worden. ‘Het kunnen de puzzelstukjes zijn die we nog misten’, zegt informatiespecialist Maaike Jansen.