Quick Stick liet zien dat het uitstekend mee kan op dit niveau

Quick Stick – GCHC 5-5 Quick Stick – Wageningen 2-4

Na twee jaar afwezigheid speelde Quick Stick weer haar eerste wedstrijden in de topklasse. Ondanks dat de tegenstanders op het veld 1 of zelfs 2 klassen hoger spelen, liet Quick Stick zien dat het uitstekend mee kan op dit niveau.

De eerste tegenstander was GCHC uit Groningen. Quick Stick kreeg als snel de uitgelezen kans om op voorsprong te komen door een strafbal. De inzet van Senna Horsten ging echter net naast. De wedstrijd ging erg gelijk op, en het was GCHC dat de score wist te openen in de negende minuut. In de laatste zes minuten voor rust volgden de doelpunten zich snel op. Eerst was het Joyce ten Wolde die Quick Stick uit een strafcorner weer op gelijke hoogte bracht. Gelijk daarna kreeg GCHC een strafbal. Keepster Yvet Mooiweer raakte de bal nog wel aan, maar het lukte niet om de bal te stoppen. Een minuut voor rust was het Eline van den Bosch die Quick Stick weer langszij bracht, maar GCHC gaf direct daarna antwoord door een uitspeelcorner te benutten.

Na rust startte Quick Stick goed en scoorde Senna Horsten de 3-3. In de achtste minuut was het echter weer GCHC dat op voorsprong kwam. Toen het Groningse team in de tiende minuut even met een man minder kwam te staan, sloeg Quick Stick gelijk toe. Eline van den Bosch maakte heel slim gebruik van het voordeel dat door de scheidsrechters werd gegeven en scoorde. Vijf minuten voor tijd kwam GCHC voor de vijfde keer op voorsprong, weer door een strafbal, maar met een prima cornervariant via Britt Herder trok Quick Stick 3 minuten voor tijd wederom de stand gelijk, 5-5.

Ook tegen Wageningen, een ploeg met ambities voor promotie naar de hoofdklasse, bood Quick Stick als underdog uitstekend partij. Na een kwartier spelen kwam het zelfs op voorsprong toen Lisan ten Berge een 1 op 1 met de keeper prima afrondde. In de resterende 5 minuten voor rust lukte het Wageningen echter nog wel om twee keer het doel te vinden waardoor er met een 2-1 achterstand werd gerust.

In de tweede helft duurde het weer lang voordat er werd gescoord, ondanks dat beide ploegen enkele goede kansen kregen. Zo was er in de tiende minuut een grote kans voor Wageningen, maar keepster Yvet Mooiweer redde knap. Vier minuten later wist Wageningen toch de voorsprong uit te breiden naar 1-3. Quick Stick liet het er echter niet bij zitten en Meran Horsten scoorde drie minuten voor tijd de aansluitingstreffer, waardoor het geloof in een stunt weer groeide. Een knappe actie van een spits van Wageningen voorkwam echter nog in dezelfde minuut dat deze stunt er ook kwam. Zo eindigde de wedstrijd in 2-4.

Al met al kan Quick Stick tevreden terugkijken op dit eerste zaalweekend. Volgende week zijn er weer nieuwe kansen op punten. In Nijmegen neemt Quick Stick het dan op tegen Zwolle en QZ (Nijmegen).