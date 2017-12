Team obs Wynwizer bezoekt bewoners Abbingahiem tijdens stakingsdag

LEEUWARDEN: De werkdruk blijft toenemen en het lerarentekort loopt snel op in het basisonderwijs. Tevens blijven de salarissen ver achter bij vergelijkbare beroepen. Reden voor obs Wynwizer in Leeuwarden om, net als duizenden andere basisscholen in het land, te gaan staken op dinsdag 12 december a.s. tijdens de Dag van de Leraar.

Binnen het team van de Wynwizer ontstond spontaan het idee om deze dag gezamenlijk iets te doen voor een maatschappelijk doel: kerststukjes maken met de bewoners van verzorgingshuis Abbingahiem in Leeuwarden.

Het verlagen van de werkdruk vormt voor obs Wynwizer het belangrijkste doel om te staken. “Het water staat ons aan de lippen. De politiek wil de aanpak van werkdrukverlaging uitsmeren over vier jaar, maar wij willen juist komend jaar effect zien”, aldus Jan Bosscha, directeur van obs Wynwizer. In tegenstelling tot de stakingsdag in oktober is er deze keer geen landelijke stakingsbijeenkomst. Binnen het team van obs Wynwizer ontstond het idee om gezamenlijk iets te gaan doen voor een maatschappelijk doel: verzorgingshuis Abbingahiem in Leeuwarden.

Kerststukjes maken in verzorgingshuis Abbingahiem

Dinsdagochtend gaat het team van obs Wynwizer naar verzorgingshuis Abbingahiem in Leeuwarden om daar met de bewoners kerststukjes te maken. Met deze activiteit willen de teamleden de bewoners van Abbingahiem een gezellige ochtend bieden en tegelijkertijd is het een mooie teamactiviteit. De ochtend start om 9 uur.