Zaterdagmorgen start van 1-daagse kaartverkoop Slachtemarathon

FRYSLAN: Zaterdagmorgen 6.00 uur is de kaartverkoop van de 1-daagse start Slachtemarathon gestart voor Freonen. Voor niet-Freonen start de kaartverkoop voor de 1-daagse op zaterdag 16 december 2017 om 06.00 uur.

2018 belooft een bijzonder jaar te worden. In dat jaar zijn Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Normaal gesproken was 2018 geen Slachtemarathon-jaar, maar samen met de dorpen vonden wij dat de Slachtemarathon niet kan en mag ontbreken volgend jaar. Maar dan wel anders dan anders. Daarom bedachten we een Slachtemarathon met een andere opzet en een andere route; een Slachtemarathon van twee dagen door alle 30 betrokken dorpen, over 92 kilometer.

Veel van jullie hebben kaarten besteld voor deze speciale editie. Daarnaast hoorden we echter ook dat veel mensen de afstand van 92 kilometer te ver vinden, maar wel heel graag deze bijzondere Slachtemarathon willen lopen. En daar geven we graag gehoor aan. Daarom maken we het mogelijk om voor de Slachtemarathon van 2018 ook 1-daagse kaarten te bestellen. De afstand is dan 42 km. De 2-daagse kaarten blijven natuurlijk ook beschikbaar, voor wie de prachtige lange route wil lopen en van het volledige programma wil genieten.

De kaartverkoop voor de 1-daagse start voor Freonen op zaterdag 9 december 2017 om 06.00 uur via de website. Voor niet-Freonen start de kaartverkoop voor de 1-daagse op zaterdag 16 december 2017 om 06.00 uur.

Kijk ook https://www.slachtemarathon.nl/