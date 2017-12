Maandag aangepaste dienstregeling NS

FRYSLAN: Het winterse weer houdt aan. Ook morgen, maandag 11 december, wordt met name in de middag en in de avond opnieuw veel sneeuw en dus overlast verwacht. Tijdens de avondspits zal de hinder voor u zeer groot zijn. Wij adviseren u dringend om hier rekening mee te houden en uw reis hierop aan te passen. Winters weer kan voor overlast zorgen voor alle vormen van vervoer, ook op het spoor. NS en ProRail passen daarom de dienstregeling aan. Er rijden morgen minder treinen dan op een gewone werkdag. Op de meeste plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke 10 minuten. Wat betekent dit voor u?

Treintijden kunnen gewijzigd zijn door de start van de dienstregeling 2018 of vanwege de aanpassing als gevolg van het winterweer. Houdt u rekening met drukte in de treinen en extra overstappen. Wij raden u aan om waar mogelijk buiten de spits te reizen. Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Daarnaast houdt ProRail extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. NS zet extra medewerkers in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks de aangepaste dienstregeling en de extra maatregelen kunt u hinder ondervinden van het weer. NS en ProRail werken er hard aan om de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk te houden en eventuele verstoringen zo snel mogelijk te verhelpen. Ga goed geïnformeerd op reis!

De NS Reisplanner wordt in de avonduren bijgewerkt met de meest actuele reisinformatie voor de volgende dag. Wij adviseren u om de weerberichten goed in de gaten te houden en kort voor vertrek uw reis te plannen op ns.nl of met de Reisplanner Xtra app. Heeft u nog vragen?

We helpen u graag verder. Kijk op ns.nl of stel uw vraag op het NS Serviceforum. U kunt ook contact opnemen met NS Klantenservice via telefoonnummer 030-7515155 of via Twitter @NS_online. Wij staan dag en nacht voor u klaar.