UNIS Flyers vs. AHOUD Devils Nijmegen is wegens de weersomstandigheden AFGELAST

FRYSLAN: De Nederlandse IJshockeybond heeft de wedstrijden voor vandaag afgelast in verband met de weersomstandigheden. Toeschouwers en teams moeten veilig bij het stadion kunnen aankomen.

UNIS Flyers, AHOUD Devils en IJshockey Nederland gaan in overleg over een nieuwe datum voor dit bekerduel. Wij informeren u hierover z.s.m. via de website en sociale media.

Een gebied met sneeuwval boven het zuiden trekt verder noordwaarts. De sneeuw bereikt in de middag het noorden van het land, terwijl deze dan in het zuiden over gaat in regen. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en vormt zich een sneeuwdek van 5-10 cm, lokaal iets meer. Hiervoor is een code oranje van kracht.

Vanmiddag kunnen er vooral in het zuiden en midden van het land ook zware windstoten voorkomen van 75 km/uur, aan de kust tot ca. 90 km/uur.

Komende nacht op veel plaatsen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten.

Maandagmiddag en -avond kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden door (natte) sneeuw. (Bron KNMI)