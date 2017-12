UPDATE: Code rood is van kracht in Fryslan

HEERENVEEN: Code rood is van kracht wegens grootschalige gladheid door sneeuwval, met uitzondering van de Wadden en Limburg. Op de meeste plaatsen valt vandaag 5-10 cm, vooral in een strook van Zeeland via het westen en midden naar Drenthe lokaal 10-15 cm. In het westen gaat de sneeuw bovendien gepaard met een krachtige tot harde noordoostenwind waardoor de sneeuw kan gaan verwaaien.

In de loop van de avond trekt de sneeuw oostwaarts, waarbij het ook in het oosten van Brabant en Limburg weer gaat sneeuwen. Vannacht verlaat de sneeuw het oosten, maar blijft er kans op gladheid bestaan door sneeuwresten en bevriezing. Bron KNMI

ARRIVA: De bussen in Friesland van Arriva rijden niet meer vanaf 19.00 uur.

In Friesland rijden we vanavond niet meer met bussen. Dit geldt ook voor de Qliners.

NS: Na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen halen NS en ProRail alles uit de kast om het treinverkeer morgen normaal te laten rijden.

De verwachting is dat de huidige sneeuwval vanavond aanhoudt, waarbij lokaal tot 15 cm sneeuw kan vallen. Dit kan gevolgen hebben voor de situatie op het spoor, ook morgenochtend. Vannacht wordt daarom extra personeel ingezet.

Wat betekent dit voor u?

Morgen start NS volgens de normale dienstregeling op. Wij adviseren u echter wel om kort voor vertrek uw reis te plannen op ns.nl of met de Reisplanner Xtra app, vanwege mogelijke verstoringen door de nasleep van het winterweer.

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag verder. Kijk op ns.nl of stel uw vraag op het NS Serviceforum.