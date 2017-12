Glibberen en glijden op het Fietspad? Met zachte banden rijden

REGIONAAL: De schoonste fietspaden van Nederland liggen in Houten, Rijssen-Holten en Nunspeet. Ook Leusden en Veenendaal scoren goed op gladheidsbestrijding. Dit blijkt uit de publieksenquête van de Fietsersbond die door ruim 45.000 fietsers is ingevuld. Een goede gladheidsbestrijding op fietsroutes bestaat uit verschillende onderdelen. Bij voorkeur wordt er pekel gestrooid bij verwachte gladheid of ijzel, het eerst op bruggen en andere vorstgevoelige plekken. Is er sneeuw op komst? Dan adviseert de bond eerst te strooien en na de sneeuwbui te vegen of borstelen.

Met zachte banden rijden

‘Fietsers die in een gemeente wonen waar het strooi en veegbeleid minder op orde is. Kunnen bij gladheid beter wat lucht uit de banden laten lopen, dan zijn de banden breder en heb je meer grip. De meeste mensen hoeven dat niet te doen. Bijna alle Nederlanders rijden namelijk met te zachte banden’, zegt TestKees, consumentenvoorlichter van de Fietsersbond. Verder adviseert Kees om je zadel te verlagen en de weg te lezen. ‘Door je zadel te verlagen kun je altijd je voeten op de grond zetten wanneer je dreigt te vallen. En door het wegdek te lezen kun je glijpartijen voorkomen. Als klinkers of asfalt glinsteren, is de kans groot dat er een laagje ijs ligt. Let op bij bruggen, het wegdek bevriest daar altijd eerder. En hou voldoende afstand van de rand. Langs de randen van weg ligt vaak ijs of vastgevroren sneeuw.’