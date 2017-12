Ate Eijer lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Heerenveen – Ate Eijer uit Jubbega is, voor de derde keer in succesie, door de leden van de afdeling Heerenveen van de FNP gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

De FNP heeft nu drie zetels in de raad en gaat voor vijf zetels in de nieuwe gemeenteraad. “Dêrmei hearre wy by de grutste partijen yn de ried en kinne we oanspraak meitsje op in plak yn it koleezje”, aldus Eijer die veel verwacht van de Fries Nationale Partij tijdens de komende verkiezingen. “We ha de ôfrûne jierren sjen litte wêr’t we foar steane. Yn de ried, mar ek by ferskate gearkomsten en op strjitte, tusken de minsken”.

De FNP gaat de verkiezingen in met een verassende kandidaten lijst met nieuwkomers op de plaatsen 2 en 3. Op de 2e plaats staat Alette de Jong uit Nieuwebrug (Nijbrêge) en op de derde plaats Erik de Swart uit De Knipe. De Swart is op dit moment voorzitter van Plaatselijk Belang De Knipe. Hij is een geboren Limburger maar ziet veel overeenkomsten tussen Fryslân en Limburg. Dat De Swart zich op dit moment nog in het Nederlands uit is voor Eijer geen probleem. “Hy ferstiet it Frysk en kin it ek goed lêze. It praten komt wol. Mei de kar foar Erik op plak trije wolle we sjen litte dat de FNP yn Hearrenfean him breed opstelt. We binne net in taalpartij mar in party dy’t ticht by de bewenners stiet. We steane net allinnich klear foar de bewenners fan de doarpen mar ek foar de bewenners fan it plak It Hearrenfean. Dit docht ek bliken út ús kandidatelist.” Bij de eerste 10 van de gisteren, 12 december, vastgesteld lijst staan maar liefst 5 inwoners uit de plaats Heerenveen.

