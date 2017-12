Bibliotheken Mar en Fean schaft boetes af

HEERENVEEN: Bibliotheken Mar en Fean wordt boetevrij! Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 de boetes worden afgeschaft en dat leden zonder portemonnee naar de bibliotheek kunnen. De bibliotheek wil een gastvrije, klantvriendelijke organisatie zijn en daar passen boetes niet bij. Bibliotheken Mar en Fean hoopt hiermee een drempel weg te nemen en de deuren open te zetten voor nog meer nieuwe leden. Een bibliotheekabonnement biedt vanaf 2018 immers nog meer gemak en comfort.

Waarom boetevrij?

Uit onderzoek onder leden en uit reacties aan de balie, blijkt dat het hebben van boetes de grootste ergernis is van bibliotheekleden. Kinderen zijn tot hun 18de jaar gratis lid, maar mogen soms van hun ouders niet meer lenen omdat er boetes betaald moeten worden bij te laat inleveren. Plezier in lezen is voor kinderen belangrijk voor hun ontwikkeling. Boetes kunnen wat dat betreft een drempel zijn. Dit behoort vanaf 2018 tot de verleden tijd. Volwassen leden betalen alleen abonnementsgeld en verder geen extra’s. Een boetevrije bibliotheek stimuleert dat mensen vaker boeken en andere items lenen en daardoor nog meer geïnspireerd en geïnformeerd raken.

Terugbrengen van geleend materiaal

Natuurlijk moeten de boeken, ook in het nieuwe jaar, gewoon op tijd teruggebracht worden. Via e-mail kunnen leden geattendeerd worden op het moment dat de leentijd bijna afloopt. Standaard krijgen zij een berichtje als de leentermijn daadwerkelijk is afgelopen. En uiteindelijk een factuur met administratiekosten als de materialen nog steeds niet teruggebracht zijn. Uit de praktijk in andere bibliotheekorganisaties blijkt dat het zover bijna nooit komt.

Abonnementen & tarieven

Het basisabonnement wordt vier euro duurder. Maar daar staat tegenover dat leden het hele jaar geen boetes, geen leengelden voor dvd’s en geen verlengkosten meer betalen. Dit biedt vrijwel aan iedereen voordeel.

