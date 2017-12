Friese vrouw met verstandelijke beperking start vakantiehuis in Spanje

Spanje, december 2017 – Marissa is 30 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Ze woonde 12 jaar in een woonvorm, maar kwam daar niet meer tot haar recht. Nu woont ze samen met haar ouders in Spanje en biedt er vakanties aan voor mensen met een verstandelijke beperking in een kleinschalige setting: je kunt alleen komen, met een vriend of vriendin of met het gezin. Marissa’s rol is gastvrouw en haar ouders zorgen dat alles op rolletjes loopt.





Marissa is een vrolijke en enthousiaste jonge vrouw en erg zorgzaam. Ze geniet van haar rol als gastvrouw en heeft er veel plezier in gasten te helpen met het kiezen van een dekbedovertrek, te vertellen welke activiteiten mogelijk zijn of samen te koken of een spelletje te doen. Op de website vertelt ze over haar grote en kleine belevenissen en uitstapjes. Bij ‘Vakantie bij Marissa’ geen poespas en gepamper, maar echte aandacht, harmonie, rust, respect, warmte, geborgenheid en een luisterend oor.

Vakantie bij Marissa

Vakantiecentrum ‘Vakantie bij Marissa’ ligt bij het dorpje Macisvenda in de Hondon Vallei, in het zuidelijk deel van de Costa Blanca, op de grens van de provincies Alicante en Murcia. Een rustige plek op het platteland, op gepaste afstand van de stedelijke hectiek en het massatoerisme aan de kust. Vakantiecentrum ‘Vakantie bij Marissa’ bestaat uit twee appartementen en een vrijstaand huis. De gebouwen zijn geschilderd in zonnige kleuren en liggen op een terrein van ca. 4.000 m2 groot met een zwembad, fruitbomen en een grote groentetuin met twee kassen. We verbouwen het hele jaar onze eigen groenten. Neem zelf een kijkje op www.vakantiebijmarissa.com.

Leren van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet zomaar op deze aarde. Ze voegen met hun leven iets toe aan de maatschappij. Ze leven vaak meer vanuit hun gevoel en hun weten en laten soms pijnlijk duidelijk zien hoe hectisch mensen leven. Iedereen kan dus veel van ze leren. Wij vinden het belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar onze gasten om te ontdekken wat er achter het gedrag van iemand verscholen zit en daar vervolgens op in te spelen.