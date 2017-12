Posthuis Theater Kerstmusical ‘Magiër van Mildam’

HEERENVEEN – Komende kerstvakantie staat het Posthuis Theater voor de achtste maal in het teken van de kerstfamiliemusical, met een mix van beroeps- en amateurspelers op het podium. De musical van dit jaar kreeg de titel ‘De Magiër van Mildam’ mee en werd geschreven door Jelmar Hoekstra. ‘De Magiër van Mildam’ is negen maal in het Heerenveense theater te zien (tussen 20 en 31 december) en wordt daarna nog twee maal in Franeker opgevoerd, op 5 en 6 januari in Theater De Koornbeurs.) De professionele rollen op het toneel zijn dit jaar voor Aart Staartjes, Joop Wittermans en Lysbeth Welling. Jelmar Hoekstra doet ook de regie van de musical.

Het is kerstavond in Mildam. En net als de voorgaande jaren heeft de ‘Magiër van Mildam’ al zijn vrienden en familie uitgenodigd voor een ware kerstvertelling. Dit jaar, zo heeft hij beloofd, zal hij het geheim onthullen van de ‘ontdekking van Fryslân’. Maar of dat ook gaat gebeuren? De mantelzorgers Marga Treintas en Griet Maanstra zijn ongerust over de oude Magiër. Het gaat namelijk niet goed met hem. Zijn goochelkunst is al jaren een zorg, en nu gaat het spreken ook niet echt goed meer. Voor de zekerheid hebben de mantelzorgers dan ook de verhalenverteller Rat Nagimestra ingehuurd. Maar wanneer de bezoekers zich verwachtingsvol melden, is de beroemde verhalenverteller is nog niet gearriveerd. En men rekent er echt op dat het lang en goed bewaarde geheim van de ‘ontdekking van Fryslân’ nu gedeeld wordt.

De gepensioneerde inspecteur Teis Graantram brengt uitkomst. Hij heeft zo veel meegemaakt, dat hij er wel een boek over kan schrijven. Van geheimen weet hij, als oud politieman, alles en ‘het geheim van Fryslân’ zal dan ook niet moeilijk te ontrafelen zijn. Gelukkig komt de beroemde verteller Nagimestra nog op tijd om de inspecteur terzijde te staan. Samen kunnen zij die klus wel klaren en krijgen de inwoners van Mildam als eerste in Friesland te horen hoe dat nu precies is gegaan met die ontdekking van Fryslân. Eind goed, al goed, laat de sneeuw aan het eind van het verhaal de kale akkers maar wit kleuren.

De familiemusical is geschikt voor iedereen van acht jaar en ouder. De voertaal is Nederlands, met een vrolijke dosis Fries er tussendoor. Aart Staartjes speelt – als niet-Fries die wel in Friesland woont (Dronryp) – de ingehuurde verteller. Joop Wittermans is de politie-inspecteur die de verteller bijstaat. Lysbeth Welling, bekend van Tryater, speelt één van de mantelzorgers. Aan de voorstelling werken meer dan twintig jeugdige amateurspelers mee uit de provincie. De Première van ‘De Magiër van Mildam’ vinst plaats op woensdag 20 december in het Posthuis Theater.

Foto’s © Image Matters (Sandor de Vries)

