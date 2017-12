Springteams CSC’45 presteren prima op NK

HEERENVEEN: Dit jaar was het NK Groepsspringen voor niveau A en B in Sittard. Tijdens de twee plaatsingswedstrijden die in november zijn gehouden, konden springteams uit heel Nederland zich plaatsen voor het NK in Sittard. Van CSC’45 Heerenveen hadden alle drie de springteams zich op één of meerdere onderdelen voor deze finale geplaatst!

Het junioren B-team – met veel debutanten op dit niveau- had zich voor twee onderdelen geplaatst: Airtrack en Tafel. Maar ja…..Sittard, dat is wel even rijden. Het junioren B-team moest voor 10:00 uur in de sporthal zijn, dus wat doe je dan? Heeeeel vroeg vertrekken, een hotelovernachting of een vakantiehuisje boeken, je familie in het zuiden als uitvalsbasis inzetten? Alle opties zijn toegepast en de bikkels die zaterdagochtend voor dag en dauw waren vertrokken hebben zelfs een ware sneeuwstorm moeten trotseren om op tijd in Sittard aan te kunnen komen.

De jonge springsters van het junioren B-team begonnen op de Airtrack. In de afgelopen weken heeft trainer Rein met de meiden nog flink geoefend op moeilijkere sprongen en langere sprongenseries en het resultaat mocht er zijn! De meiden vlogen in hurk- en streksalto’s door de lucht, lieten strakke en synchrone flikflaks zien en aan de sprongenseries leek geen eind te komen. Salto’s voorover, flikflaks en salto’s achterover volgden elkaar in hoog tempo op. De airtrack bleek zelfs voor één bepaalde sprongenserie te kort te zijn. Geen probleem, dan doe je de salto gewoon op de mat;).

Dit optreden resulteerde net niet in een podiumplaats. Ze zijn heel knap 4e geworden, wat in dit sterke deelnemersveld een prima prestatie genoemd mag worden!

Het junioren B-team had zich in eveneens voor het onderdeel Tafel geplaatst. Ook voor dit onderdeel zijn de sprongen in moeilijkheidsgraad omhoog gegaan ten opzichte van de plaatsingswedstrijd. De sprongen waren goed, maar helaas viel de eindscore een beetje tegen en eindigden ze op de 9e plaats.

Het senioren B-team kwam ook op het onderdeel Tafel in actie en ze sprongen prima. Met een keurige 4e plaats konden ze tevreden weer naar Heerenveen terug keren.

De senioren A kwamen in het middagprogramma drie keer in actie. Op het eerste onderdeel (minitrampoline – springtoestel) kwam één van de beste springsters uit het team ten val, waardoor zij voor verdere deelname aan dit NK was uitgeschakeld. Door deze tegenslag kon het team helaas niet meer aan alle samenstellingseisen voldoen op Springtoestel en Tafel, wat een aftrek van 2,5 punten opleverde. Maar de dames knokten zich toch nog naar een 5e plaats op het onderdeel Springtoestel en moesten genoegen nemen met een 6e plaats op Tafel.

Op het onderdeel Airtrack kon het senioren A-team wel aan alle samenstellingseisen voldoen en mochten de dames met een mooie score van ruim 21 punten het brons in ontvangst nemen.

Zo werd een mooie springdag in het zuiden van Nederland prachtig afgesloten, een dag waarop de drie teams van CSC’45 zich prima hebben gepresenteerd. Voor het komende jaar staat een op de juiste hoogte in te stellen Pegasus (springtoestel) op het verlanglijstje van de springteams en van trainer Rein, want deze ontbreekt nog in de luxe turnhal van Heerenveen!