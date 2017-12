Video verslag middelbrand loods Sint Nicolaasga

SINT NICOLAASGA: Woensdagmiddag even na 13.15 uur kreeg brandweer St.Nyk en Langweer een melding van een brand aan de Heide. Ook brandweer Heerenveen werd kort daarna opgeroepen om met de hoogwerker ter plaatse te komen.

Bij aankomst van de eerste bluswagen is het een uitslaande brand in een loods naast een woning. In de loods staan diverse spullen. De brandweer zet direct in op behoud van woning en blussen van de loods. Ook het grootwatertransport van Joure komt naar de locatie toe. Achteraf is er van deze inzet geen gebruik gemaakt.

Bij de brand aan de Heide bij Sint Nicolaasga is tot nu toe GEEN asbest vrijgekomen in de omgeving. Er zitten wel asbesthoudende platen in het pand, dat maakt dat er zorgvuldig wordt gekeken hoe het pand afgeblust en gesloopt gaat worden

Rond kwart voor drie kon het sein brandmeester worden gegeven. Hoe de brand is ontstaan wordt verder onderzocht. Politie had de toegangsweg afgesloten voor het verkeer.

Foto Flitsnieuws.nl



Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.