Kerst in Museum Heerenveen

Heerenveen: Waar ga jij naartoe voor de ultieme kerstsfeer? Naar het museum natuurlijk! Tot en met 7 januari komt de kerst tot leven in Museum Heerenveen. Het hele museum is in kerstsfeer gehuld, de tafels zijn gedekt, kerstbomen versierd en guirlandes sieren de schouwen in de statige kamers. Het familieprogramma tijdens de kerstvakantie zit boordevol knutselactiviteiten.

Kerstliefhebber kunnen dit jaar wederom hun hart ophalen in Museum Heerenveen. Het statige herenhuis en de aangrenzende oude school zijn voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol kerstmuseum. In diverse zalen staan rijk versierde kerstbomen en kerstversiering. De tafels in de sfeerkamers zijn gedekt met het mooiste servies en winterse lekkernijen. Zelfs op (de maquette van) lustoord Oranjewoud heeft het gesneeuwd en er staat een kerstboom op het terrein. De sfeerverlichting, groenguirlandes en kransen langs de schouwen, stoven met theeketeltjes brengen u terug naar de kersttijd van weleer.

In de kerstvakantie zijn er elke dag activiteiten. Maak bijvoorbeeld een wollen kerstboomversiering of kerstkaart. Daar hoort natuurlijk een kopje warme chocolademelk bij. De activiteiten inclusief warme chocolademelk zijn gratis bij een geldig museumentree. Kerst in het museum is te zien tot en met 7 januari.

