Kerst in Heerenveen geopend met Fakkeloptocht

HEERENVEEN: Kerstkraampjes, entertainment, een fakkeltocht, Seniorendag en een Soul en Foodfestival: van donderdag 14 tot en met zondag 17 december 2017 wordt Kerst in Heerenveen georganiseerd.

Verspreid over het hele winkelhart is er deze dagen volop live kerstentertainment en zijn er houten kersthuisjes waar de jaarlijkse kerstaankopen gedaan kunnen worden. Er is een Kerstman, glühwein, een levende kerststal en de Bratwurstzanger is ook weer van de partij.

Fakkeltocht en seniorendag

Kerst in Heerenveen 2017 werd dit jaar op donderdagavond 14 december geopend met een Fakkeltocht. Deze tocht ging van start donderdag om 18.00 uur bij Echte Bakker Lenes, aan de Vleesmarkt 1 in Heerenveen en zal vervolgens over de Dracht en de Sieversstraat gaan. Er wordt muzikaal gefinisht op het Gemeenteplein. Nieuw dit jaar is de Seniorendag, die georganiseerd wordt op vrijdag 15 december.

De senioren worden vanaf 12.00 uur ontvangen op het Gemeenteplein waar om 14.00 uur de dag wordt geopend door Sc Heerenveen speaker Jouke de Vries. Gedurende deze dag worden senioren(65+) getrakteerd op lekkers.

Verder wordt het gemeenteplein vanaf vrijdag, drie dagen lang, omgetoverd tot het Soul en Foodfestival en is in het centrum op zaterdag en zondag de traditionele kerstmarkt. Komend weekend bruist het centrum van Heerenveen, zowel in de winkels als daarbuiten en is alles volledig in kerstsfeer.

Kerst in Heerenveen begint op donderdag 14 december om 18.00 uur met de Fakkeltocht. Vrijdag 15 december: 12.00-17.00 uur is er de Seniorendag en op zaterdag 16 december: 10.00 – 17.00 uur en zondag 17 december: 13.00 -17.00 uur – Kerstmarkt.

©Foto Flitsnieuws.nl

