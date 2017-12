Twee verdachten aangehouden van dodelijk geweldsincident in Sneek

De man werd nog gereanimeerd maar zonder resultaat. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie is op zoek naar twee verdachten die hier vermoedelijk bij betrokken zijn. Zij zijn nog voortvluchtig. Er is een Burgernetactie gestart, tot nu toe zonder resultaat. De politie doet onderzoek in de Johan Willem Frisostraat naar de toedracht van dit incident.