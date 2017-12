Weststellingwerf geeft reactie op voorstel tot wijziging gaswinning Vinkega

VINKEGA:Vermilion Energy Netherlands B.V. wil de gaswinning uit het gasveld ‘Vinkega’ uitbreiden. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ‘ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Vinkega’ van het ministerie lag tot vandaag ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders dient hierover een zienswijze in bij het ministerie.

Wat houdt de wijziging in? Sinds 2011 wint Vermilion gas uit het gasveld ‘Vinkega’. Dit gebeurt vanaf de mijnbouwlocatie aan de Westvierdeparten 39 te Vinkega. Vermilion wil deze winning uitbreiden. Hiervoor heeft Vermilion een gewijzigd winningsplan opgesteld en ingediend bij het ministerie. Het ministerie beoordeelt het gewijzigde winningsplan en heeft een ontwerp instemmingsbesluit opgesteld. Het gewijzigde winningsplan is gericht op een uitbreiding van de totale gasproductie met ongeveer 50%.

Waarom een zienswijze? Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf kunnen, onder voorwaarden, instemmen met uitbreiding van de gaswinning. Zij willen vooraf over een aantal zaken duidelijkheid en hebben daarom een zienswijze ingediend. Het gasveld ligt voor een klein deel in de gemeente Westerveld. De zienswijze is dan ook in overleg met de gemeente Westerveld tot stand gekomen.

Wat staat er in de zienswijze? Het college vraagt het ministerie o.a. om:  duidelijkheid over de maximaal toegestane gasproductie en de startdatum van de nieuwe productiemogelijkheden;  een uitgebreide bouwkundige nulmeting uit te laten voeren. Het ministerie moet ook duidelijkheid geven over de voorwaarden van een nulmeting;  een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie inzake trilling en bevingen. Die commissie bestaat al voor Groningen en moet er volgens het college ook voor de kleine gasvelden komen;  een snelle signalering en een jaarlijkse rapportage van de bodemdaling aan de gemeente;  in het bijzonder rekening te houden met de ligging van het gasveld en de mijnbouwlocatie in gebied van de Koloniën van Weldadigheid. Dit gebied is genomineerd als UNESCO Werelderfgoed.

Hoe nu verder? Het ministerie beoordeelt alle zienswijzen. In het definitieve instemmingsbesluit legt het ministerie schriftelijk uit hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Het ministerie legt het definitieve besluit naar verwachting begin 2018 ter inzage. Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt aangekondigd in de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

