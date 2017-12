‘Frijheid yn’e bûtenloft’; project ‘dementievriendelijk Heerenveen’

HEERENVEEN: Voor het project ‘dementievriendelijk Heerenveen’ hebben wij een aantal persoonlijke verhalen uit de omgeving Heerenveen verzameld. Hieronder kunt u een van deze verhalen lezen.

‘’Sinds bij mij vorm van dementie is gediagnosticeerd, heeft mijn vrouw ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk structuur en overzicht in mijn leven was. Dit zodat de dagelijkse gang van zaken en de personen in mijn leven duidelijk en herkenbaar voor me waren. Na haar overlijden, bijna 6 jaar geleden, viel deze structuur en overzicht weg. De afgelopen jaren heb ik met moeite enige structuur aan te weten brengen in mijn dagelijks leven. Dit heb ik gedaan door midden van briefjes, lijstjes en een agenda.

Eén van de dingen die heeft geholpen in het verkrijgen en behouden van sociale contacten is het doen van vrijwilligerswerk, namelijk het bezig zijn in de natuur. Dit is iets wat ik graag doe en heeft mij ontzettend geholpen, wat betreft mijn levenszin en dat is nog steeds zo. Mijn dementie zal op ten duur misschien zo erg worden dat ik dit niet meer kan doen, maar zolang dat nog niet het geval is kan ik iedereen met een vorm van dementie adviseren om vrijwilligerswerk te doen. Het geeft een fijn gevoel erbij te horen en het maakt dat je dagen structuur en inhoud hebben. En je komt in contact met andere mensen, waardoor je je niet eenzaam hoeft te voelen. Daarnaast zorgt contact met lotgenoten ervoor dat er wederzijds begrip kan ontstaan.

Actief bezig zijn maakt je bestaan zinvol en het geeft je een waardig gevoel. Dit omdat ik vind dat je nooit je ziekte zelf bent of zo gezien moet worden door anderen. Je hebt helaas een ziekte, maar dit betekent niet dat je de ziekte bent. Zolang je nog in staat bent deel te nemen aan fijne dingen en bezigheden in het leven met anderen, zeg ik: ‘doen!’.’’

