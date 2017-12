Grootste Friese gemeenten gaan samen bedrijven werven

De F4 gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen) en de Provincie Fryslân trekken de komende vier jaar samen op in het aantrekken van bedrijven naar Fryslân. Daarvoor hebben zij afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘Vestigen in Fryslân’.

Door samenwerking en onderlinge afstemming verwachten de gemeenten meer te kunnen bereiken. Het gaat dan om bijvoorbeeld gezamenlijke aanpak van acquisitie en een (inter)nationale lobby.

Regio Heerenveen

Wethouder Coby van der Laan gaf namens de gemeente Heerenveen aan: “Wij zijn trots op wat de bedrijven hier laten zien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam juist deze week met nieuwe cijfers. Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de regio Zuidoost-Friesland het goed doet. De genoemde groei in werkgelegenheid versterkt vast en zeker ook het vestigingsklimaat in de provincie”.

Netto zijn er alleen in Heerenveen vanaf 2014 al 919 banen bijgekomen. Gekoppeld aan de zuivelbedrijven doet vooral de sector transport en logistiek het goed. Ook de bouwsector groeit en de uitzendbranche profiteert van de toename van bedrijvigheid. Het zou mooi zijn wanneer die groei doorzet in de komende jaren, niet alleen in de regio Zuidoost-Friesland maar overal in Friesland.

De samenwerking tussen de gemeenten en de provincie zal hier zeker aan bijdragen.