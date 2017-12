Kerstconcert gospelkoor Lord’s Moor Singers (16 december)

HEERENVEEN: Op zaterdag 16 december geeft gospelkoor Lord’s Moor Singers uit Heerenveen een kerstconcert. Het thema van het concert is “Colour your Christmas”.

Het koor staat sinds twee jaar onder leiding van dirigent Erwin de Ruijter. Hij doet dit met veel plezier: “Twee jaar geleden mocht ik het koor dirigeren tijdens het concert rondom het 45 jarig jubileum. Dat was een geweldig concert. Met dit koor kan ik goed werken, ze zijn in staat om een grote diversiteit aan repertoire in te studeren”.

Daarom belooft het ook nu een afwisselende avond te worden: traditionele kerstliederen, sfeervolle ballads en natuurlijk swingende gospel. “Bijzonder voor mij is”, aldus Erwin, “dat mijn dochter een aantal nummers meespeelt op viool. Voor één nummer heeft ze zelf het arrangement geschreven en daar ben ik natuurlijk best trots op”.

Yvonne Lanser is één van de organisatoren. “Ik heb al vaker het kerstconcert van LMS georganiseerd”, vertelt ze, “maar wat het deze keer zo speciaal maakt, is dat er tijdens dit concert drie bijzondere verhalen te horen zijn van mensen die vertellen hoe zij hun Kerst kleur geven”.

Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Sionskerk in Oudeschoot. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.