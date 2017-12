LF2018-projecten Elfwegentocht en Spektakel Tsjûkemar slaan handen ineen

Van donderdag 28 juni t/m zaterdag 14 juli 2018 organiseert Iepenloftspul Bantegea een groots theaterspektakel op eiland de Marchjepôlle in de Tsjûkemar. In de geest van de Elfwegentocht, fossielvrij reizen van 1 t/m 14 juli 2018, worden alle bezoekers fossielvrij naar het eiland gebracht. Ook op de Margjepôlle zal een groot deel van de energie fossielvrij opgewekt worden.

Vanaf parkeerplaats De Lanen (bij A6) brengt een grote, door blauwe diesel aangedreven, boot mensen fossielvrij naar de Margjepôlle. Ook worden elektrische sloepen ingezet om bezoekers vanaf Eastersee naar de theaterlocatie te brengen. Er liggen veel plannen voor die dagen om bijzondere evenementen te organiseren, waaronder een zwemtocht naar het theaterstuk.

9 voorstellingen Iepenloftspul tijdens Elfwegentocht

Vanwege het Culturele Hoofdstad-jaar vindt deze editie van het Iepenloftspul Bantegea voor het eerst op de Margjepôlle plaats. Maar liefst 9 theatervoorstellingen worden opgevoerd tijdens de fossielvrije Elfwegentocht. Door de reeds bestaande duurzame visie binnen het Tsjûkemar-gebied ligt een samenwerking met duurzame projecten voor de hand.

Toekomstvisie Tsjûkemar

Door de kracht van de Tsjûkemar te benutten wil de Club van Aanjagers Tsjûkemar haar doel realiseren. De club bestaat uit ondernemers, Plaatselijk Belangverenigingen en inwoners. Haar doel is de Tsjûkemar-regio nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers door het meer van een doorgaansmeer naar een bestemmingsmeer te brengen. Met steun en instemming van de gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân is het Uitvoeringplan Tsjûkemar vastgesteld en nu in uitvoering. Spektakel Tsjûkemar maakt hiervan onderdeel uit.

Elfwegentocht

Van 1 t/m 14 juli 2018 reist Friesland zonder een druppel benzine of diesel. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische en groengasauto’s, deelauto’s, segways, ligfietsen, elektrische boten, bussen en fietsen samen met bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Het worden twee weken feest zonder een druppel benzine of diesel! Iedere dag komt een ander provincie naar Friesland om te kijken hoe de wereld er in 2030 al uit kan zien. De Elfwegentocht is onderdeel van het Culturele Hoofdstad-project Fossielvrij Friesland.