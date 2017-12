Meiden VV Heerenveen MO11-1 wederom KAMPIOEN!!!

HEERENVEEN: Op zaterdag, 25 november 2017, hebben de meiden van de MO11-1, zonder te spelen, het kampioenschap van de najaarscompetitie in de 1e klasse 06 behaald. Omdat de meiden alle wedstrijden hadden gewonnen was de voorsprong op de andere ploegen zo groot dat ze niet meer in te halen waren. Uiteraard moest het kampioenschap gevierd worden.

Nadat op 2 december 2017 de uitwedstrijd tegen de meiden van Urk MO11-2 met maar liefst 0-21 was gewonnen, werden de meiden opgewacht in de afgeladen kantine op Skoatterwald. “We are the champions” klonk uit de boxen. De meiden en de coaches kregen onder luid applaus een mooie roos, een prachtige herinneringsfoto, een lekkere chocoladeletter K (ampioen) en natuurlijk de felbegeerde kampioenssjaal. Het feest was helemaal compleet toen de kampioensmaaltijd werd geserveerd.

Een mooie afsluiting van een geweldige najaarscompetitie. Trainer/coaches Oeds Draaisma en Ytzen Stoelwinder en natuurlijk meiden van de MO11-1 van harte gefeliciteerd met behaalde kampioenschap. Succes in het voorjaar als het team verder gaat als MO13-2!