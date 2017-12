Onderzoek naar straatroof in Wolvega

De politie ontving rond 21.30 uur een melding dat het duo was beroofd van onder meer een mobiele telefoon. Zij zouden door drie onbekende mannen zijn bedreigd met iets wat sterk leek op een vuurwapen. Het verdachte trio ging er na de straatroof vandoor richting de Struikheide. Na de melding is sporenonderzoek gedaan en is ook in de omgeving uitgekeken naar verdachte personen. Er is niemand aangehouden.

Burgernet

Nadat de melding bij de politie werd gedaan, is vanuit de meldkamer een Burgernetbericht verstuurd. Dit is een tekst- of een gesproken bericht dat mensen in een bepaalde omgeving ontvangen als zij zich hiervoor hebben aangemeld. Door Burgernet in te zetten in bepaalde situaties probeert de politie gebruik te maken van oren en ogen in de omgeving van een incident. Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen contact opnemen om informatie doorgeven of wanneer zij getuige zijn geweest. Aanmelden voor Burgernet kan via www.burgernet.nl. Uiteraard kunnen mensen met informatie ook altijd bellen met 0900-8844 (lokaal tarief).