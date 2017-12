ORANJEWOUD: Zaterdag 16 december werd de eerste Wâldster Ljochtjes-struuntocht georganiseerd.

Wat houdt deze Struuntocht in?

De naam verklapt het al: lekker strúne langs gezellige adresjes in Oranjewoud.

Overal in Oranjewoud kan iedereen zijn/haar schuurtje, carport, woonkamer, tuin, garage, noem maar op, openstellen voor publiek! Alles is mogelijk: verkoop van tweedehands spullen, antiek, brocante, glühwein, lekkernijen, muziek, eigengemaakte producten, die al dan niet met kerst te maken hebben, schilderijen, kunst, foto’s, een goed doel enz.. Misschien heeft u wel ideeën waar wij nooit aan gedacht zouden hebben.

Als bezoeker komt u op plekken waar u misschien nooit bent geweest. We vragen geen vergunning aan, omdat alle activiteiten plaats vinden op eigen terrein.

Wat zijn de openingstijden?

Om 16.00 uur gaan de schuurtjes, garages enz. van degenen die meedoen, open voor publiek. Om circa 21.00 uur sluiten we de gezelligheid af.

Hoe creëren we met zijn allen een gezellige sfeer in Oranjewoud?

Het zou fantastisch zijn wanneer iedereen in Oranjewoud zijn/haar medewerking zou willen verlenen door de straten te verlichten met bijvoorbeeld glazen potjes met waxinelichtjes, kaarsjes, lichtslangen, kerstbomen enz.

Hoe laat u zien dat u meedoet aan de Ljochtjesstruuntocht?

Wanneer u meedoet is het uiteraard ook belangrijk dat er mensen bij uw verkoopplek langs komen. Zet een bord, een vuurkorf of iets dergelijks bij uw huis zodat mensen weten dat u meedoet aan de Struuntocht en dat zij bij u welkom zijn.