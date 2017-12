Nl-alert na felle woningbrand in Wolvega

WOLVEGA: De brandweer van Wolvega en Heerenveen werden zondagavond even na 18.00 uur opgeroepen voor een dakbrand aan de Bremstraat in Wolvega. Brandweer Wolvega kwam met twee voertuigen ter plaatse. Brandweer Heerenveen werd ingezet met de hoogwerker.

Bij aankomst van de eerste bluswagen was het al een uitslaande brand in het dak van een vrijstaande woning. Er waren geen bewoners meer aanwezig in het pand.

In een nabijgelegen sloot werd bluswater gehaald. De naastgelegen woning werd nat gehouden om brand-overslag te voorkomen. Er is een Nl-alert uitgezonden in de omgeving van de brand met de waarschuwing ramen en deuren te sluiten i.v.m. de rook.

Later op de avond kon de brandweer meedelen dat er geen gevaar meer voor brandoverslag naar de naastgelegen woning was. Salvage kwam ter plaats om de bewoners te ondersteunen met de schadeafhandeling en huisvesting.

Even voor 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer ging daarna nog enige sloopwerkzaamheden verrichten om uit te sluiten of er nog verstopte vuurhaarden in de woning zijn.