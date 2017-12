Busverbinding naar Skoatterwâld en Ziekenhuis De Tjongerschans?

HEERENVEEN: Als het aan de VVD Heerenveen ligt komt er op korte termijn een goede busverbinding van en naar de wijk Skoatterwald en komt er een bushalte bij ziekenhuis De Tjongerschans. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag heeft Jaap van Veen namens de VVD daartoe een motie ingediend. Het voorstel kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen.

Voor de VVD is het niet uit te leggen dat de wijk Skoatterwâld, met bijna 4.000 inwoners, geen ontsluiting kent via openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde haltes bevinden zich aan de Veensluis, de Cissy van Marxveldtlaan in Oranjewoud en Industrieterrein de Kavels, alle drie ruim 20 minuten lopen vanuit het hart van Skoatterwâld.

Van Veen hierover: ‘We moeten niet de illusie hebben dat er een lijndienst door Skoatterwâld gaat rijden. Daar is de infrastructuur niet op ingericht en bovendien is dat concept achterhaald. Mensen laten de auto pas staan op het moment dat ze niet hoeven te wachten op de bus, dat betekent dat er frequent van en naar Skoatterwâld moet worden gereden, inwoners moeten snel in het centrum en op het station kunnen komen’.

Een bushalte voor de deur van ziekenhuis De Tjongerschans is een lang gekoesterde wens in Heerenveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2011 al eens met het ziekenhuis en de provincie om tafel gezeten, echter zonder resultaat. De VVD wil met deze motie het onderwerp opnieuw op de agenda van betrokken partijen zetten.