Duizenden bezoekers voor Kerstmarkt Heerenveen

HEERENVEEN: De kerstmarkt in Heerenveen bracht zaterdag en zondag duizenden bezoekers op de been.

Maar er was dan ook van alles te beleven: de winkels waren open, er was muziek en de kerstkramen hadden de meest uitleen lopende kerstspulletjes te bieden. Daar kwam bij dat het weer in alle opzichten meewerkte.

De markt was donderdag al van start gegaan met een fakkeltocht. Vrijdag stond hij in het teken van senioren. Verspreid over het hele winkelhart was er vier dagen dagen volop live kerstentertainment, er was een Kerstman, glühwein, een levende kerststal en de Bratwurstzanger was ook weer van de partij.

©Foto Flitsnieuws.nl