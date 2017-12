Notaris Hoekstra breidt uit naar Tilburg

SINT NICOLAASGA: Het van oorsprong Friese notariskantoor Hoekstra & Partners Notarissen breidt uit. In 2018 zullen de deuren van het nieuwe kantoor in Tilburg worden geopend. De organisatie zet zich hiermee landelijk nog steviger op de kaart met kantoren in Sint Nicolaasga, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Utrecht en binnenkort ook Tilburg. Hiermee wordt straks ook de regio onder de rivieren bediend.

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen met allen een eigen specialisme. Door samen te werken worden deze disciplines gedeeld. De samenwerking kenmerkt zich door concurrerende tarieven te hanteren met in veel gevallen een top-3 notering op notarisvergelijkingssites. Hoekstra & Partners Notarissen vindt het belangrijk om een snelle, efficiënte en laagdrempelige dienstverlening te bieden, voor iedereen toegankelijk.

Grondlegger notaris Yntze Hoekstra is in 1992 gestart met een kantoor in Langweer. In de afgelopen jaren is de organisatie, ondanks de financiele crisis, snel gegroeid. Yntze Hoekstra: “Tilburg is een stad met een enorme groeipotentie. Ik ben een pionier en wil daarom graag andere delen van Nederland verkennen.” Notaris Mr. Jeffrey Lansing zal de vestiging in Utrecht in maatschapverband met Hoekstra & Partners Notarissen voortzetten.