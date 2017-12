Officiële opening Fok en de Schans na herinrichting door Hans Broekhuizen!

HEERENVEEN: Vandaag, maandag 18 december, opende wethouder Hans Broekhuizen de vernieuwde straten Fok en Schans in Heerenveen. Wethouder Hans Broekhuizen: “Om de bewoners een stem te geven bij de herinrichtingsplannen, hebben we een werkgroep samengesteld met bewoners van Fok en Schans en medewerkers van de gemeente. Het verbeteren van de fietsveiligheid stond bij hen ook hoog op het wensenlijstje. Mede door subsidie van de Provincie Fryslân hebben we dat nu kunnen aanpakken.”

De wens om de Fok en Schans te verbeteren en op te knappen, bestond al een tijd. Bovendien werd er te hard gereden waardoor onveilige situaties voor fietsers ontstonden. Toen het ruim twee jaar geleden tijd was voor groot onderhoud, kwam ook de gewenste herinrichting binnen handbereik. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om bewoners te betrekken, is een werkgroep in het leven geroepen met bewoners en eigen specialisten. Het resultaat was een ontwerp waarin rekening is gehouden met (individuele) bewonerswensen, verkeersveiligheid en technische mogelijkheden. De complete herinrichting heeft 800.000 euro gekost, de provincie Fryslân verleende een subsidie van 78.000 euro om de fietsveiligheid te verbeteren.

Vriendelijker ingericht

Door het gezamenlijke plan zijn de Schans en Fok vriendelijker ingericht. In plaats van een grote rijbaan, hebben beide straten nu de uitstraling van een woonstraat waar de verkeersveiligheid centraal staat. Verder zijn de wegen versmald om de snelheid terug te brengen en vallen de kruispunten extra op doordat het wegdek daar een andere kleur heeft gekregen. Dit geldt ook voor de fietspaden die nu rood zijn. Zo hebben de fietsers een duidelijkere en veiligere plek op de rijbaan. Daarnaast is er meer groen aangebracht en zijn op verzoek van de bewoners extra parkeerplaatsen aangelegd.

Bijzondere bestrating

Het overgangspunt van de Fok en Schans is gemarkeerd door bijzondere bestrating: klinkers creëren daar een pleinsfeer. Ook komt er een zichtbare herinnering in de vorm van een kunstwerk dat herinnert aan de oude Friese verdedigingslinie die bij de TerBandsterbrug lag. De verwachting is dat dit begin 2018 is gerealiseerd.

