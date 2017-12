UNIS Flyers boekt drie zeges in twee gespeelde wedstrijden

HEERENVEEN/LEUVEN – Het was een topweek voor UNIS Flyers. Twee keer spelen en drie keer winnen. Hoe mooi kan het leven van een ijshockeyer zijn?

Vrijdag werd afgetekend in de eigen Thialf-hal met 12-0 van RED EAGELS ‘s-Hertogenbosch gewonnen. Een dag later werd in Leuven ook met ruime cijfers en onder het toeziend oog van een in een touringcar meegereisde supportersschare gewonnen van de Chiefs; 8-3.

De derde zege kwam achter de burelen van de Nederlandse IJshockeybond vandaan. Een week geleden werd het laatste bekercompetitietreffen van UNIS Flyers tegen Nijmegen afgelast vanwege het slechte weer.

Het bestuur van UNIS Flyers kwam met enkele inhaaldata, maar Nijmegen vond geen van de voorgestelde speeldagen haalbaar. De bond besloot daarop dat er een reglementaire 5-0 zege voor UNIS Flyers in de boeken komt.

,,We hebben daarmee het thuisvoordeel in een eventuele finale veilig gesteld’’, bevestigde coach Mike Nason. ,,Zeker als Den Haag daarin tegenstander wordt, is dat een psychologisch voordeel. De finale wordt immers in Den Haag gespeeld, maar wij zijn dan de thuisploeg. Zo kunnen we in onze eigen blauwe thuisshirts spelen en moet Den Haag dan hun uit-tenue aan.’’

Voordat het zover is, moet nog wel even van Eindhoven Kemphanen gewonnen worden in de halve finale, die in een best of three gespeeld wordt. Ter beginnen op 30 december in Thialf. ,,Ook hierin hebben we dus thuisvoordeel. De finale moet daardoor haalbaar zijn’’, verwacht Nason.

Hij zag zijn team afgelopen weekeinde het doelsaldo in de BeNe-league competitie opvijzelen. Voor de tweeluik van dit weekeinde had UNIS Flyers 51 goals voor en 31 tegen. Na de duels met Den Bosch en Leuven staat de teller op 71-34.

Nason: ,,De angst van een coach is dat het team tegen deze mindere tegenstanders een slechte dag heeft. Omdat er weinig motivatie is bijvoorbeeld. Daar leek het tegen Leuven even op, want we begonnen heel slecht.’’

Een donderspeech in de eerste pauze schudde het team op tijd wakker, zodat toch nog makkelijk met 8-3 gewonnen werd. Zaterdag komt ook weer een laagvlieger naar Thialf. Phantoms Antwerpen is de bezoekende ploeg. ,,Als we zo spelen als tegen Den Bosch, dan is dat ook geen probleem’’, aldus Nason.

De komende 3 weken is er elke zaterdagavond volop ijshockeyspektakel in Thialf.

– Zaterdag 23 december aanvang 20.00 uur UNIS Flyers vs. Antwerp Phantoms

– Zaterdag 30 december aanvang 20.30 uur halve Beker finale UNIS Flyers vs. Eindhoven Kemphanen

– Zaterdag 6 januari aanvang 20.30 uur 50 jaar jubileumwedstrijd UNIS Flyers vs. Amsterdam Tigers