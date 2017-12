Fryske proef gratis openbaar vervoer toeristen uitgebreid

De proef met gratis OV voor toeristen in Fryslân gaat door en wordt uitgebreid in 2018. Naast de gebieden waar de proef al liep wordt deze uitgebreid naar de hele provincie. Ook tijdens de evenementen van LF2018 kunnen toeristen gebruik maken van de kaart. Met de gratis OV kaart kan 1 dag gratis gereisd worden binnen de hele provincie Fryslân. Dit geldt alleen voor vervoer met Arriva.

In 2017 is gestart met een pilot voor een gratis OV dagkaart voor verblijfstoeristen in Fryslân: de Fryslân Card. Vervoersbedrijf Arriva heeft deze pilot uitgevoerd in twee regio’s van Fryslân. Na evaluatie van deze proef is besloten deze uit te breiden naar heel Fryslân.

Op basis van de evaluatie zijn er een aantal zaken aangepast. Zo wordt meer aandacht besteed aan promotie van de kaart. Ook wordt de kaart standaard uitgedeeld aan iedere toerist die incheckt bij een verblijfsaccommodatie.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Ik ben tevreden over het resultaat tot nu toe. Dit is de reden om de proef nu verder uit te rollen naar de hele provincie. Zeker in het jaar van LF2018 zijn er volop mogelijkheden voor toeristen om op deze manier te profiteren van onze gastvrijheid.”

Voor de proef is in totaal 867.000 Euro beschikbaar. Na 2018 wordt de totale proef geëvalueerd en bekeken of er een vervolg aan kan worden gegeven.