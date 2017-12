Koninklijke onderscheiding burgemeester Apotheker bij afscheid

Burgemeester Hayo Apotheker is bij zijn afscheid van de gemeente Súdwest-Fryslân benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. Dit gebeurde dinsdag bij de afscheidsreceptie in Sneek.

De heer Apotheker (67, D66) is bijna 36 jaar burgemeester geweest. Daarmee was hij de langstzittende burgemeester van Nederland. Hij diende in zeven gemeenten. Daarnaast vervulde hij een groot aantal nevenfuncties in onder meer het onderwijs, de woningbouw, de recreatiewereld en de sport.

De heer Brok roemde de manier waarop de heer Apotheker twintig jaar geleden als burgemeester van Leeuwarden de problematiek van zinloos geweld aan de orde stelde. Leeuwarder Meindert Tjoelker kwam in zijn eigen stad om het leven na een avond stappen. Voor burgemeester Apotheker was dit destijds aanleiding om via een stille tocht en een brede discussie het zinloos geweld aan de kaak te stellen. Lokaal en landelijk was er veel aandacht voor, met onder meer een aanscherping van horecaregels als gevolg.