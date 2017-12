Seniorcafé bibliotheek Heerenveen luidt 2018 muzikaal in met Lammy Bruyns 

HEERENVEEN: Op woensdag 3 januari luidt het Seniorcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen het jaar 2018 feestelijk in met muziek van Lammy Bruyns. Een mooie gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. De aanvangstijd is 10.15 uur. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Lammy Bruyns is een begrip in Heerenveen en omstreken. Als accordeoniste heeft ze op diverse podia in binnen- en buitenland opgetreden en won ze verschillende prijzen. Daarnaast heeft ze als zangeres haar naam laten gelden en als componiste de muziek geschreven voor diverse revues, onder andere voor het cabaret van Roel Bergsma en cabaret It Wâld. Met haar eigen muziekgroepen Pardouce en Lammy Bruyns Combo treedt ze nu regelmatig op en ze werkt samen met haar man in het bedrijf Henk Bruyns Beeldproducties.

Als kind wilde ze naar het conservatorium, maar ze moest eerst maar een vak leren en ging naar de kweekschool. Muziek en zingen speelden een grote rol in haar manier van lesgeven. Lammy ging bij het onderwijzerscabaret, begeleidde het Sinterklaassprookje en won de Heerenveense Turfprijs met het Friestalige cabaretgezelschap It Wâld.

Later deed ze alsnog het conservatorium. Door een ziekte raakte ze haar stem kwijt, waardoor ze opnieuw moest leren praten. Aan de muziekschool nam ze les op saxofoon en zang en kreeg ze haar ademhaling en zangstem weer op orde. Ondertussen bespeelt Lammy de podia solo en met eigen muziekgroepen en doet ze Friestalige programma’s. Ook verzorgt ze avonden voor ouderen en Alzheimerpatiënten.

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de bibliotheek in Heerenveen terecht voor een kopje koffie, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Op de eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, wordt er een activiteit voor deze groep georganiseerd.