Milieustraten Omrin worden ‘grenzeloos’

Afval bestaat niet meer. Het is grondstof voor nieuwe producten of duurzame energie. Milieustraten zijn de verzamelplaatsen van deze nieuwe grondstoffen en daarmee een belangrijke schakel in de duurzame kringloop van grondstof en goederen. Een aantal Friese gemeenten en Omrin willen deze verzamelplaatsen daarom voor burgers nog toegankelijker maken en zorgen voor nog meer gemak.

Grenzeloos

Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners van de gemeenten @Leeuwarden, @Waadhoeke, @Harlingen, @Heerenveen, @Ooststellingwerf en @Opsterland daarom ook terecht bij elkaar’s Milieustraten. De Milieustraten van Franeker, Gorredijk, Grou, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde, en Stiens worden zo ‘grenzeloos’.

Meer gemak

De nieuwe aanpak zorgt voor meer gemak voor de burger en toegankelijkheid van de Milieustraten; je bent niet meer gebonden aan de Milieustraat in jouw eigen gemeente. En soms kan dat handig zijn. Een voorbeeld: woon je in Heerenveen, dan mag je jouw grofvuil ook wegbrengen naar de Milieustraat in bijvoorbeeld Franeker, en andersom. Zo kun je misschien net uit je werk nog even langs de Milieustraat!

Voorwaarden en tarieven

Kom je bij een ‘grenzeloze’ Milieustraat? Daar gelden wel dezelfde voorwaarden en tarieven als van je ‘eigen’ gemeente. Je blijft immers gewoon inwoner van jouw gemeente. Je meldt je aan met de milieupas van jouw gemeente. Heeft jouw gemeente nog geen milieupas dan identificeer je jezelf gewoon met jouw postcode en ID.

Doorontwikkeling

In 2018 worden de Milieustraten ook verder doorontwikkeld. We zullen de bezoekers nog beter informeren over recyclen en circulaire economie. Daarbij staan veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid voorop, zodat we samen zorgen voor een schonere wereld zonder afval. Afval is grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie. Samen halen we alles eruit!