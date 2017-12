16 Nieuwe woningen beschikbaar in de Lindewijk Wolvega

WOLVEGA – Met ‘Mooi Wonen in Wolvega’ laten Betsema Projecten en Delfsma Bouw & Ontwikkeling opnieuw van zich horen in de Wolvegaster Lindewijk.

Aan de Citroenvlinder en Kommavlinder ontwikkelen ze 16 twee-onder-een-kapwoningen. Groot, stijlvol (jaren ’30), energiezuinig en betaalbaar.

Donderdag 21 december gaat de verkoop van start van zestien twee-onder-een-kapwoningen in jaren’30 stijl. Ze verrijzen aan de Citroenvlinder en Kommavlinder.

De prijs van een woning is vanaf € 269.000,- vrij op naam.

Vloerverwarming en garage

De woningen voldoen aan de allerhoogste isolatienormen. “Je krijgt een super geïsoleerde woning met vloerverwarming op de begane grond. Bovendien heeft elke woning een garage. Er zijn diverse opties mogelijk, zoals een bijkeuken, verlengde woonkamer of een erker”, vertelt Jaap Betsema, eigenaar van de Betsema Groep waar Betsema Projecten en Delfsma Bouw onder vallen.

Hoogste HR-klasse

De woningen vallen in de hoogste HR-klasse. Dit dankzij de HR-combiketel met dubbel rendement, zonnepanelen en CO2 gestuurde mechanische ventilatie. “De ketel geeft hoog rendement op verwarming, maar ook een uniek hoog rendement op warm water”, legt Tjeerd Delfsma uit. “Daardoor ben je altijd verzekerd van een zuinige werking.”

Energieneutraal

Begin dit jaar ontwikkelden beide partijen een ander type woning op deze kavels. Helemaal energieneutraal, een uniek concept op de nieuwbouwmarkt. Jaap Betsema: “we bleken de markt een stap te ver vooruit te zijn. De markt vraagt nu nog om een ander type woning en op die behoefte spelen we nu in.”

Goedkope gezinswoning

Het is nog geen twee jaar geleden dat aan de Aurelia in de Lindewijk de jaren’30-woningen als warme broodjes weggingen. “De markt vraagt om een ruime en goedkope gezinswoning, met een karakteristieke uitstraling”, weet Delfsma. En karakteristiek kan Delfsma ze bouwen. Op meerdere locaties in de populaire nieuwbouwwijk bouwde Delfsma al huizen in de stijl van de jaren ’30.

Volg ons op Facebook.com/MooiWoneninWolvega of www.betsemagroep.nl. De woningen worden verkocht door RMW Makelaars in Wolvega en Hoekstra Makelaardij in Heerenveen.