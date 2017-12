Extra subsidie voor gezonde voedselpakketten Voedselbank

HEERENVEEN: Voedselbank Heerenveen heeft deze maand aanvullende subsidie gekregen van de gemeente Heerenveen om extra gezond voedsel te kunnen inkopen voor de voedselpakketten, die met kerst worden uitgeven.

Vandaag was de eerste uitgifte en volgende week volgt de tweede uitgifte, waarin we met dit extra geld, onze pakketten hebben kunnen aanvullen! Samen met de overige acties, kunnen we daarmee deze kerst onze cliënten van veel en gezond voedsel voorzien. Bijgaande pakketten, zie foto’s, zijn voor 1 en 2 persoon huishoudens.

Naast de gemeente hebben we ook voedsel, kerstpakketten en geld van andere sponsoren ontvangen, zodat we goed aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Deze steun is ook hard nodig.

Afgelopen jaar was het aantal cliënten c.q. gezinnen namelijk rond de 200 en vanaf 1 jan 2018 worden de (landelijk bepaalde) criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket verruimd, zodat het aantal cliënten waarschijnlijk zal stijgen.