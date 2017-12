Koffie-expert Joost Leopold en Zuivelrijck starten eigen YouTube Kanaal “The Coffee School”

Utrecht – Voor iedereen die op het werk of thuis werkt met een espressomachine geeft Joost Leopold van De Koffieschool leuke en verrassende tips om de kwaliteit van het kopje koffie te verbeteren. In korte filmpjes van hooguit 3 minuten legt hij uit, hoe je het beste het melkschuim in de espresso kan schenken, wat de ‘O”- en “X”- benen met een espresso te maken hebben en uiteraard ook hoe de smaak van de koffie kan verbeteren wanneer je deze eerst Leopoldeerd.

Dus wie echt het beste uit zijn boon wil halen, die kan zich nu abonneren op het YouTube kanaal “The Coffee School”:

https://www.youtube.com/channel/UCzCAmfbmGE9tbFvagEYQiBg

Het YouTube kanaal komt tot stand in samenwerking met Zuivelrijck uit het Friese Rotstergaast, gespecialiseerd in biologische zuivel.

Joost Leopold werkt al bijna 15 jaar als koffietrainer en expert in de koffie-industrie. In 2010 richtte hij De Koffieschool op waar hij dagelijks vele koffieprofessionals en koffieliefhebbers de fijne kneepjes van het koffievak bij brengt. Joost is tevens vaste columnist van de Misset Horeca, het vaktijdschrift van de horeca. In 2015 gaf hij het Boekje “Water, Koffiebonen & Melk” uit met 52 handige koffietips.

Website: www.koffieschool.nl

Contact: info@koffieschool.nl