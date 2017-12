HEERENVEEN: Ook dit jaar is er weer een grote kerstnachtviering in Sportstad Heerenveen. De organisatie is druk met de voorbereiding bezig. Het thema dit jaar is passie.

Ruim 3000 mensen komen al elf jaar lang naar Sportstad Heerenveen. Om te luisteren en te zingen. Er is samenzang en er kan worden geluisterd naar het Groot Heerenveens koor, een kinder koor en Brassband Pro Rege uit Heerenveen.

Zondag 24 december: 20:00 – 22:00 uur

Abe Lenstra Boulevard 23Q, 8448 JA Heerenveen