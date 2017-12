3000 bezoekers kerstviering Sportstad Heerenveen

HEERENVEEN: Voor de twaalfde keer werd zondagavond in Sportstad Heerenveen een grote kerstviering gehouden. De organisatie had zich ditmaal laten inspireren door The Passion, die de EO elk jaar op televisie uitzendt.

De publieke belangstelling was groot: ook ditmaal kwamen enkele duizenden bezoekers opdraven. De gratis toegankelijke viering was een gevarieerd programma waarin filmscenes werden afgewisseld met muziek, (samen)zang en gesproken woord.

De filmscenes waren in november opgenomen op verschillende plekken in Heerenveen, zoals de Dracht, het Aanloophuis, restaurant de Oude Kuyper en de Wereldwinkel. Natuurlijk speelden Jozef en Maria de hoofdrol in deze film. Het scenario was geschreven door Yme van der Valk. Hij is geen onbekende in Heerenveen. Hij is de muziekmeester van de vijf christelijke basisscholen in Heerenveen en ook al vele jaren dirigent van het kinderkoor in de kerstviering.