DRACHTEN: Een 33- jarige vrouw uit Heerenveen moest afgelopen nacht haar rijbewijs inleveren bij de politie. De vrouw reed met een voertuig 101 km/u over de Zuiderhogeweg in Drachten. Op deze weg is een snelheid toegestaan van 50 km/u. Nadat de vrouw staande was gehouden door de politie kreeg ze een proces verbaal en werd haar rijbewijs ingenomen.