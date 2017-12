HIP-lezing over beurtschippers en boderijders in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdag 10 januari geeft Willem Mollema een lezing over het goederenvervoer in het verleden in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deze met veel foto’s gelardeerde avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst. Dit kan in de bieb en via www.bibliotheekheerenveen.nl. Deze lezing sluit aan op de expositie Beurtvaarders en bodediensten. Die is nog tot donderdag 1 maart te bekijken in het HIP (Historisch Informatiepunt) op de eerste verdieping van de bibliotheek.

Goederenvervoer in Friesland

Willem Mollema uit Leens, zelf zoon van een boderijder, vertelt over de boderijders en beurtschippers die vroeger in bijna elk Fries dorp te vinden waren. Zij onderhielden het contact met de buitenwereld en zorgden voor het vervoer van goederen. De spreker spitst zijn verhaal toe op Heerenveen.

Mollema geldt als expert op het gebied van boderijders. Hij vergezelde zijn vader vroeger op vele boderitten, verzamelde door de jaren heen een zeer grote collectie aan documentatie en fotomateriaal en schreef een aantal boeken over dit onderwerp. Mollema staat dan ook garant voor een kleurrijke en boeiende lezing.