Midwintermarkt in Katlijk op 30 december

KATLIJK – Traditiegetrouw wordt aan het einde van het jaar in Katlijk de Midwintermarkt gehouden. Hij is dit jaar op zaterdag 30 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Op het kerkplein bij de Thomastsjerke staan weer diverse standhouders die hun producten aanbieden. In het kerkje vinden muziekoptredens plaats. En uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten met een hapje en een drankje.

Sint Thomasluiden

Bekwame klokkenluiders zullen tijdens de markt weer laten zien en horen hoe de klokken geluid moeten worden. Deze traditie staat bekend als het Sint Thomasluiden. Het Sint Thomasluiden is een oud volksgebruik. Vroeger was dit gebruik in grote delen van Friesland erg populair. Nu wordt deze traditie nog in slechts twee dorpen gehouden: Katlijk en Oudehorne.