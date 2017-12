Mike Nason tevreden met eerste deel BeNe-League

HEERENVEEN – UNIS Flyers was zaterdagavond de verwachte winnaar in het BeNe-League treffen met Antwerp Phantoms. In Thialf werd met 7-3 (4-1, 2-1, 1-1) gewonnen.

Over de wedstrijd met de Belgen, onderin de ranglijst vertoevend, had Mike Nason niet al te veel te vertellen. ,,We hebben het goed gedaan, voor een wedstrijd tegen een niet echt motiverende tegenstander”, oordeelde de UNIS Flyers-coach terecht.

Hij was te spreken over de schotenverhouding in met name de eerste 2 periodes. ,,We schoten 40 keer, dat is prima.” Daarnaast bleef zijn ploeg behoorlijk in de taak spelen, vond Nason.

Hij zag zijn team op gedegen wijze de tiende zege – mede door twee goals van Pippo Limnell Finocchiaro en Ronald Wurm – in de gecombineerde Nederlands/Belgische competitie behalen. UNIS Flyers verloor viermaal, waarvan eentje in overtime.

,,We staan aardig waar we ook verwacht hadden te staan”, vond Nason. ,,We hadden misschien Herentals en Eindhoven niet moeten verliezen. Maar over de hele linie ben ik tevreden. We zijn overal goed voor in de race ”

Zaterdag begint het bereiken van het eerste doel echt, zegt de aimabele Canadees. Dan start de halve bekerfinale in Thialf tegen Eindhoven Kemphanen.

Nason: ,,Je merkt dat de spelers het gevoel krijgen dat het seizoen nu echt gaat beginnen. Een serie zoals deze, in een bestf of there, geeft dat plat off-gevoel. Dat is waar je als speler hard voor werkt.”

Op 3 januari is in Eindhoven het tweede duel. Mocht er dan nog geen finalist bekend zijn, dan is Thialf medio januari decor van de noodzakelijke derde wedstrijd.

De winnaar speelt daarna in Den Haag de bekerfinale, die vorig seizoen nog in Eindhoven gehouden werd. Toen verliet UNIS Flyers met de beker het ijs.

De komende 2 weken is er elke zaterdagavond volop ijshockeyspektakel in Thialf.

Zaterdag 30 december aanvang 20.30 uur halve Beker finale UNIS Flyers vs. Eindhoven Kemphanen