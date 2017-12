Ervaring en vernieuwing bij GB Heerenveen

HEERENVEEN: Met Tino van der Ven heeft GB Heerenveen een vertrouwd gezicht als lijstaanvoerder. Hij zit 9 jaar in de gemeenteraad en is sinds november fractieleider nadat Ben Brouwer om gezondheidsredenen moest stoppen. Brouwer is op Eerste Kerstdag overleden.

De tweede en derde plek worden bezet door de oud-PvdA-raadsleden Elly Bijlsma en Roelf van der Woude. Bijlsma heeft binnen en buiten de politiek veel ervaring op het gebied van werk, zorg en jeugd. Van der Woude was meer dan 40 jaar actief in zijn partij, waarvan bijna 16 jaar in de gemeenteraad. Begin november van dit jaar heeft hij zich van zijn fractie afgescheiden.

Over de keuze voor GB Heerenveen zegt Van der Woude: “Met name het verlies van Ben Brouwer uit de politiek was voor mij persoonlijk de reden om op het verzoek van de partij, dat ik begin begin december kreeg, in te gaan.” Hij wil zijn ervaring vooral inzetten voor vernieuwing van de lokale politiek. Daarnaast zal hij zich bezighouden met de coaching van de nieuwe fractie.

Op 4 en 5 staan steunfractielid Lita Ponsen en nieuwkomer Michiel Bakker. Financieel specialist Evert Jan Bokhorst keert niet terug in de raad maar blijft als adviseur aan de partij verbonden. GB Heerenveen had bij de vorige verkiezingen vier zetels en rekent op groei.