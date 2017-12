Ook eens kijken bij het carbidschieten?

HEERENVEEN: Oud en Nieuw is altijd een groot feest. We nemen feestelijk afscheid van het oude en verwelkomen het nieuwe jaar. Oliebollen, vuurwerk, champagne, de beste wensen en veel gezelligheid zijn de ingrediënten van een geslaagde jaarwisseling.

Traditie

Op de nationale lijst van cultureel erfgoed staat carbidschieten op de vijftigste plaats. Het effect van het ontsteken van carbid in combinatie met water in een afgesloten melkbus, werd na de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Door de kracht van de explosie van het gas dat ontstond, werd het deksel van de melkbus geschoten met een enorme knal. Deze knal stond symbool voor het ‘schoon’ inluiden van het nieuwe jaar. Gebeurde dit eerst nog door individuen met buren of vrienden, al snel was carbidschieten een georganiseerd evenement voor en door groepen mensen. Met elkaar de competitie aangaan om het deksel zo ver mogelijk van de melkbus te schieten, werd een traditie.

Carbidschieten in Heerenveen

Kijken bij het carbidschieten kan op een aantal plaatsen binnen onze gemeente. De organisatoren hebben hiervoor de benodigde toestemming aangevraagd en hebben deze inmiddels ontvangen. De locaties en het aantal bussen dat wordt afgeschoten:

Plaats Locatie Aantal bussen Akkrum Jinshuzen 2 15 Akkrum Weiland tegenover Polsleatwei 12a 30 Aldeboarn Súdkant (naast de ijsbaan) 1 Haskerdijken Kruising Rijksstraatweg/ Spitsendijk 20 Heerenveen De Kuinder (terrein van de oude ijsbaan de volharding) 5 Heerenveen Van Beijma Thoe Kingmaweg 19 5 Heerenveen Veld t.o. Domela Nieuwenhuisweg 3 2 Heerenveen Grasveld aan het Palet (achter beachvolleybalveld) 2 Heerenveen Binnenweg naast 3C voetbalveld 2 Heerenveen Ds. Kingweg 3 (parkeerplaats VV Nieuweschoot) 16 Jubbega P.W. Jansenweg t.o. nr 67 1 Nieuwehorne Buitenweg nabij IJsbaan ien twa trije 10 Oranjewoud weiland naast Koningin Wilhelminaweg 62 10 Oranjewoud Cissy van Marxveldtlaan naast nr. 9 (ijsbaan) 32

Doet u mee? Tips voor de BOCK: Bewust Oplettende Carbid Knaller

De BOCK-campagne draait om veilig carbidschieten, waarbij de BOCK (vergelijkbaar met de BOB in het verkeer) een oogje in het zeil houdt. Deze BOCK hanteert vijf regels: