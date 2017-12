Respect en veiligheid voor hulpdiensten, logisch toch?

HEERENVEEN: Ieder jaar zetten de Heerenveense hulpdiensten en buitendienst-medewerkers van de gemeente zich in om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Politie, brandweer en ambulancepersoneel hoeven de laatste jaren gelukkig steeds minder uit te rukken, maar zijn er altijd snel bij als er ergens iets mis gaat. Buitendienstmedewerkers gaan ook tijdens de jaarwisseling op pad om bijvoorbeeld autowrakken op te ruimen, of kleine brandjes te blussen.

Helaas worden ze daarbij regelmatig belemmerd door agressief gedrag van slachtoffers, daders of omstanders. Machteloosheid of onder invloed zijn van alcohol en drugs, kunnen dit versterken. Daarom is begrip voor het werk van de hulpverleners belangrijk. Want ze zijn er toch om problemen te helpen voorkomen of oplossen voor iedereen? Zelf het goede voorbeeld geven voor een fijne jaarwisseling, werkt nog altijd het beste.