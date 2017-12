UNIS Flyers klaar voor halve finale serie tegen Eindhoven Kemphanen

Na een uitstekend kerstweekend is UNIS Flyers klaar voor de tweede helft van het seizoen. Zaterdag staat het eerste halve finale duel in de bekercompetitie tegen Eindhoven Kemphanen op het programma. In een best-of-three serie maken de ploegen uit wie een plek verovert in de bekerfinale op 4 februari in Den Haag.

UNIS Flyers en Eindhoven Kemphanen stonden in de BeNe-league dit seizoen al twee keer tegenover elkaar. Beide ploegen wisten het uitduel te winnen. In Heerenveen werd het 3-4 voor Kemphanen, terwijl Flyers met 2-5 in Eindhoven won. Nu komt het aan op twee wedstrijden die uitmaken of de bekerfinale gehaald wordt. “We kijken uit naar de play-offs duels. Ik zie dat de ploeg op de training er klaar voor is. Woensdag was de ploeg gedreven en was het een vlotte training. In de video-analyse geven we de spelers feedback om vervolgens de puntjes op de i te zetten”, geeft Nason aan.

Kemphanen, gecoacht door Larry Suarez, is één van de meest fysiek spelende teams in Nederland. Het strijdplan heeft Nason klaar. “Iedereen weet dat Eindhoven een speelstijl heeft met volle druk op de puck en dat ze fysiek spel niet uit de weg gaan. Wij moeten zorgen dat we er kort opzitten en ons goed blijven positioneren. We willen de speelstijl van Eindhoven gebruiken in ons voordeel en de ruimte die ontstaat benutten. Elkaar helpen in het fysieke spel en duidelijke communicatie is een must.”

Zaterdag begint de halve finale om 20:30 uur in verband met het Olympisch Kwalificatietoernooi schaatsen in Thialf. Op woensdag 3 januari staat om 20:30 uur het tweede duel op het programma. De supportersvereniging organiseert een busreis naar de wedstrijd.