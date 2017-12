Bewoner staat oog in oog met inbreker in Mildam

Mildam: Afgelopen nacht om 4.30 uur kwam een bewoner van de Molenweg Mildam oog in oog te staan met een inbreker die direct op vlucht sloeg.

De PKN kerk op de Schoterlandseweg in Mildam kreeg vermoedelijk in de afgelopen nacht ongewenst bezoek; Inbraak werd vanochtend om 09.30 uur ontdekt. Heeft u meer informatie, dan kan u contact opnemen met de politie via 0900-8844.