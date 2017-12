Vegelinboscross AV Heerenveen op 6 januari

Zowel ervaren als beginnende lopers kunnen zich dan uitleven bij de Vegelinboscross in St. Nicolaasga.

Dit is de 4e loop in de Sport 2000 Faber Sport Wintercompetitie, georganiseerd door AV Heerenveen in samenwerking met Sport 2000 Faber Sport. Er kan gekozen worden uit afstanden van ca. 5 km. en ca. 10 km. Tevens is er een jeugdcross over 1 of 2 km.

De inschrijving vindt plaats vanaf 09.30 in de Doniahal aan de Dobbeleane. Vanaf daar is het ruim 5 minuten lopen naar de start in het bos.De eerste start voor de jeugd is om 10.15. De 5 en 10 km. starten om 11 uur.

Uitgebreide informatie over de Faber Sport Wintercompetitie en de Vegelinboscross, inclusief een kaartje van het parcours, kan worden gevonden op http://avheerenveen.nl/wedstrijden/wintercompetitie